BFIX: Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF

25.36 USD 0.07 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BFIXの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり25.34の安値と25.36の高値で取引されました。

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BFIX株の現在の価格は？

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFの株価は本日25.36です。0.28%内で取引され、前日の終値は25.29、取引量は12に達しました。BFIXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFの株は配当を出しますか？

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFの現在の価格は25.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.41%やUSDにも注目します。BFIXの動きはライブチャートで確認できます。

BFIX株を買う方法は？

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFの株は現在25.36で購入可能です。注文は通常25.36または25.66付近で行われ、12や0.04%が市場の動きを示します。BFIXの最新情報はライブチャートで確認できます。

BFIX株に投資する方法は？

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFへの投資では、年間の値幅24.05 - 26.21と現在の25.36を考慮します。注文は多くの場合25.36や25.66で行われる前に、1.12%や1.24%と比較されます。BFIXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Build Bond Innovation ETFの株の最高値は？

Build Bond Innovation ETFの過去1年の最高値は26.21でした。24.05 - 26.21内で株価は大きく変動し、25.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Build Bond Innovation ETFの株の最低値は？

Build Bond Innovation ETF(BFIX)の年間最安値は24.05でした。現在の25.36や24.05 - 26.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BFIXの動きはライブチャートで確認できます。

BFIXの株式分割はいつ行われましたか？

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.29、4.41%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.34 25.36
1年のレンジ
24.05 26.21
以前の終値
25.29
始値
25.35
買値
25.36
買値
25.66
安値
25.34
高値
25.36
出来高
12
1日の変化
0.28%
1ヶ月の変化
1.12%
6ヶ月の変化
1.24%
1年の変化
4.41%
