BFIX: Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF
BFIXの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり25.34の安値と25.36の高値で取引されました。
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BFIX株の現在の価格は？
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFの株価は本日25.36です。0.28%内で取引され、前日の終値は25.29、取引量は12に達しました。BFIXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFの株は配当を出しますか？
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFの現在の価格は25.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.41%やUSDにも注目します。BFIXの動きはライブチャートで確認できます。
BFIX株を買う方法は？
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFの株は現在25.36で購入可能です。注文は通常25.36または25.66付近で行われ、12や0.04%が市場の動きを示します。BFIXの最新情報はライブチャートで確認できます。
BFIX株に投資する方法は？
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFへの投資では、年間の値幅24.05 - 26.21と現在の25.36を考慮します。注文は多くの場合25.36や25.66で行われる前に、1.12%や1.24%と比較されます。BFIXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Build Bond Innovation ETFの株の最高値は？
Build Bond Innovation ETFの過去1年の最高値は26.21でした。24.05 - 26.21内で株価は大きく変動し、25.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Build Bond Innovation ETFの株の最低値は？
Build Bond Innovation ETF(BFIX)の年間最安値は24.05でした。現在の25.36や24.05 - 26.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BFIXの動きはライブチャートで確認できます。
BFIXの株式分割はいつ行われましたか？
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.29、4.41%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.29
- 始値
- 25.35
- 買値
- 25.36
- 買値
- 25.66
- 安値
- 25.34
- 高値
- 25.36
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.28%
- 1ヶ月の変化
- 1.12%
- 6ヶ月の変化
- 1.24%
- 1年の変化
- 4.41%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8