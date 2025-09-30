- Обзор рынка
BFIX: Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF
Курс BFIX за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.34, а максимальная — 25.35.
Следите за динамикой Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFIX сегодня?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF (BFIX) сегодня оценивается на уровне 25.35. Инструмент торгуется в пределах 0.24%, вчерашнее закрытие составило 25.29, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF в настоящее время оценивается в 25.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.36% и USD. Отслеживайте движения BFIX на графике в реальном времени.
Как купить акции BFIX?
Вы можете купить акции Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF (BFIX) по текущей цене 25.35. Ордера обычно размещаются около 25.35 или 25.65, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFIX?
Инвестирование в Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF предполагает учет годового диапазона 24.05 - 26.21 и текущей цены 25.35. Многие сравнивают 1.08% и 1.20% перед размещением ордеров на 25.35 или 25.65. Изучайте ежедневные изменения цены BFIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Build Bond Innovation ETF?
Самая высокая цена Build Bond Innovation ETF (BFIX) за последний год составила 26.21. Акции заметно колебались в пределах 24.05 - 26.21, сравнение с 25.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Build Bond Innovation ETF?
Самая низкая цена Build Bond Innovation ETF (BFIX) за год составила 24.05. Сравнение с текущими 25.35 и 24.05 - 26.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFIX?
В прошлом Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.29 и 4.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.29
- Open
- 25.35
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Low
- 25.34
- High
- 25.35
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 1.08%
- 6-месячное изменение
- 1.20%
- Годовое изменение
- 4.36%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8