Moedas / AVNW
AVNW: Aviat Networks Inc
23.49 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVNW para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.39 e o mais alto foi 23.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Aviat Networks Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
23.39 23.77
Faixa anual
12.96 26.83
- Fechamento anterior
- 23.48
- Open
- 23.57
- Bid
- 23.49
- Ask
- 23.79
- Low
- 23.39
- High
- 23.77
- Volume
- 91
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 4.96%
- Mudança de 6 meses
- 22.22%
- Mudança anual
- 9.36%
