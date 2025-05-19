货币 / AVNW
AVNW: Aviat Networks Inc
23.58 USD 0.07 (0.30%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVNW汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点23.26和高点24.15进行交易。
关注Aviat Networks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVNW新闻
- Aviat launches LTE 5G router solution for emergency vehicles
- Aviat Networks Stock: Solid Quarter And Constructive Outlook - Buy (NASDAQ:AVNW)
- Aviat Networks第四季度2025年业绩超预期，每股收益上涨，股价攀升
- Earnings call transcript: Aviat Networks Q4 2025 beats EPS forecast, stock rises
- Aviat Networks 2025财年第四季度：尽管收入下降，调整后EBITDA仍跃升26.7%
- Aviat Networks Q4 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 26.7% despite revenue dip
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- 阿维亚网络公司 Q4 每股收益 超出预期, 营收 低于预期
- Aviat earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Aviat Networks Posts 15% EPS Jump in Q4
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Why This Public-Private Tech Darling Is Currently Among The Best Names To Watch
- Aviat Networks stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Aviat Networks VP Erin Boase sells $26,889 in stock
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- JMP maintains Aviat Networks stock with $30 target
日范围
23.26 24.15
年范围
12.96 26.83
- 前一天收盘价
- 23.51
- 开盘价
- 23.49
- 卖价
- 23.58
- 买价
- 23.88
- 最低价
- 23.26
- 最高价
- 24.15
- 交易量
- 252
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 5.36%
- 6个月变化
- 22.68%
- 年变化
- 9.78%
