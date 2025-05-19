Валюты / AVNW
AVNW: Aviat Networks Inc
23.51 USD 0.62 (2.57%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVNW за сегодня изменился на -2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.50, а максимальная — 24.54.
Следите за динамикой Aviat Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AVNW
- Aviat запускает LTE 5G роутер для автомобилей экстренных служб
- Aviat launches LTE 5G router solution for emergency vehicles
- Aviat Networks Stock: Solid Quarter And Constructive Outlook - Buy (NASDAQ:AVNW)
- Aviat Networks превзошла прогноз по EPS за 4 квартал 2025 года, акции растут
- Earnings call transcript: Aviat Networks Q4 2025 beats EPS forecast, stock rises
- Aviat Networks: скорректированная EBITDA выросла на 26,7% несмотря на снижение выручки
- Aviat Networks Q4 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 26.7% despite revenue dip
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Aviat: доходы побили прогнозы, прибыльa оказался ниже прогнозов в Q4
- Aviat earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Aviat Networks Posts 15% EPS Jump in Q4
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Why This Public-Private Tech Darling Is Currently Among The Best Names To Watch
- Aviat Networks stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Aviat Networks VP Erin Boase sells $26,889 in stock
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- JMP maintains Aviat Networks stock with $30 target
Дневной диапазон
23.50 24.54
Годовой диапазон
12.96 26.83
- Предыдущее закрытие
- 24.13
- Open
- 24.18
- Bid
- 23.51
- Ask
- 23.81
- Low
- 23.50
- High
- 24.54
- Объем
- 265
- Дневное изменение
- -2.57%
- Месячное изменение
- 5.05%
- 6-месячное изменение
- 22.32%
- Годовое изменение
- 9.45%
