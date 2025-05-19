КотировкиРазделы
AVNW: Aviat Networks Inc

23.51 USD 0.62 (2.57%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVNW за сегодня изменился на -2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.50, а максимальная — 24.54.

Следите за динамикой Aviat Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
23.50 24.54
Годовой диапазон
12.96 26.83
Предыдущее закрытие
24.13
Open
24.18
Bid
23.51
Ask
23.81
Low
23.50
High
24.54
Объем
265
Дневное изменение
-2.57%
Месячное изменение
5.05%
6-месячное изменение
22.32%
Годовое изменение
9.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.