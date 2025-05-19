通貨 / AVNW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AVNW: Aviat Networks Inc
24.21 USD 0.73 (3.11%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVNWの今日の為替レートは、3.11%変化しました。日中、通貨は1あたり23.39の安値と24.24の高値で取引されました。
Aviat Networks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVNW News
- Aviat launches LTE 5G router solution for emergency vehicles
- Aviat Networks Stock: Solid Quarter And Constructive Outlook - Buy (NASDAQ:AVNW)
- アビアット・ネットワークス、2025年第4四半期はEPS予想を上回り株価上昇
- Earnings call transcript: Aviat Networks Q4 2025 beats EPS forecast, stock rises
- アビアット・ネットワークス 2025年第4四半期：収益減少にも関わらず調整後EBITDAが26.7%増加
- Aviat Networks Q4 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 26.7% despite revenue dip
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- 【決算速報】エビアット・ネットワークス、売上高は予想を下回り、利益は予想を上回る結果に
- Aviat earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Aviat Networks Posts 15% EPS Jump in Q4
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Why This Public-Private Tech Darling Is Currently Among The Best Names To Watch
- Aviat Networks stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Aviat Networks VP Erin Boase sells $26,889 in stock
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- JMP maintains Aviat Networks stock with $30 target
1日のレンジ
23.39 24.24
1年のレンジ
12.96 26.83
- 以前の終値
- 23.48
- 始値
- 23.57
- 買値
- 24.21
- 買値
- 24.51
- 安値
- 23.39
- 高値
- 24.24
- 出来高
- 384
- 1日の変化
- 3.11%
- 1ヶ月の変化
- 8.18%
- 6ヶ月の変化
- 25.96%
- 1年の変化
- 12.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K