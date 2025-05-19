FiyatlarBölümler
Dövizler / AVNW
Geri dön - Hisse senetleri

AVNW: Aviat Networks Inc

23.76 USD 0.45 (1.86%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVNW fiyatı bugün -1.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.57 ve Yüksek fiyatı olarak 24.37 aralığında işlem gördü.

Aviat Networks Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVNW haberleri

Günlük aralık
23.57 24.37
Yıllık aralık
12.96 26.83
Önceki kapanış
24.21
Açılış
24.37
Satış
23.76
Alış
24.06
Düşük
23.57
Yüksek
24.37
Hacim
293
Günlük değişim
-1.86%
Aylık değişim
6.17%
6 aylık değişim
23.62%
Yıllık değişim
10.61%
21 Eylül, Pazar