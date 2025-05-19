Divisas / AVNW
AVNW: Aviat Networks Inc
23.48 USD 0.03 (0.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVNW de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.26, mientras que el máximo ha alcanzado 24.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aviat Networks Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AVNW News
- Aviat lanza solución de router LTE 5G para vehículos de emergencia
- Aviat Networks Stock: Solid Quarter And Constructive Outlook - Buy (NASDAQ:AVNW)
- Transcripción del informe de resultados: Aviat Networks supera las previsiones de BPA en el cuarto trimestre de 2025, las acciones suben
- Aviat Networks supera pronóstico de EPS en 4T 2025, acciones suben
- EBITDA ajustado de Aviat Networks sube 26.7% en Q4 2025 pese a caída en ingresos
- Aviat Networks: EBITDA ajustado aumenta un 26,7% a pesar de la caída de ingresos
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Aviat superaron 0.05$ las previsiones de BPA en el cuarto trimestre del año
- Aviat supera por 0,05$ las previsiones de BPA en el cuarto trimestre del año
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Aviat Networks Posts 15% EPS Jump in Q4
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Why This Public-Private Tech Darling Is Currently Among The Best Names To Watch
- Aviat Networks stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Aviat Networks VP Erin Boase sells $26,889 in stock
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- JMP maintains Aviat Networks stock with $30 target
Rango diario
23.26 24.15
Rango anual
12.96 26.83
- Cierres anteriores
- 23.51
- Open
- 23.49
- Bid
- 23.48
- Ask
- 23.78
- Low
- 23.26
- High
- 24.15
- Volumen
- 337
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- 4.92%
- Cambio a 6 meses
- 22.16%
- Cambio anual
- 9.31%
