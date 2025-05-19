Valute / AVNW
AVNW: Aviat Networks Inc
23.76 USD 0.45 (1.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVNW ha avuto una variazione del -1.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.57 e ad un massimo di 24.37.
Segui le dinamiche di Aviat Networks Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVNW News
- Aviat launches LTE 5G router solution for emergency vehicles
- Aviat Networks Stock: Solid Quarter And Constructive Outlook - Buy (NASDAQ:AVNW)
- Futures USA in rialzo: focus su Kroger, Adobe e altri 3 titoli di rilievo - Benzinga Italia
- Trascrizione della relazione sugli utili: Aviat Networks supera le previsioni EPS nel Q4 2025, il titolo sale
- Earnings call transcript: Aviat Networks Q4 2025 beats EPS forecast, stock rises
- Aviat Networks Q4 2025: EBITDA rettificato in aumento del 26,7% nonostante calo ricavi
- Aviat Networks Q4 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 26.7% despite revenue dip
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Gli EPS di Aviat hanno battuto le aspettative per 0,05$, il fatturato appena sotto le previsioni
- Aviat earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Aviat Networks Posts 15% EPS Jump in Q4
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Why This Public-Private Tech Darling Is Currently Among The Best Names To Watch
- Aviat Networks stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Aviat Networks VP Erin Boase sells $26,889 in stock
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- JMP maintains Aviat Networks stock with $30 target
Intervallo Giornaliero
23.57 24.37
Intervallo Annuale
12.96 26.83
- Chiusura Precedente
- 24.21
- Apertura
- 24.37
- Bid
- 23.76
- Ask
- 24.06
- Minimo
- 23.57
- Massimo
- 24.37
- Volume
- 293
- Variazione giornaliera
- -1.86%
- Variazione Mensile
- 6.17%
- Variazione Semestrale
- 23.62%
- Variazione Annuale
- 10.61%
21 settembre, domenica