QuotazioniSezioni
Valute / AVNW
Tornare a Azioni

AVNW: Aviat Networks Inc

23.76 USD 0.45 (1.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVNW ha avuto una variazione del -1.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.57 e ad un massimo di 24.37.

Segui le dinamiche di Aviat Networks Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVNW News

Intervallo Giornaliero
23.57 24.37
Intervallo Annuale
12.96 26.83
Chiusura Precedente
24.21
Apertura
24.37
Bid
23.76
Ask
24.06
Minimo
23.57
Massimo
24.37
Volume
293
Variazione giornaliera
-1.86%
Variazione Mensile
6.17%
Variazione Semestrale
23.62%
Variazione Annuale
10.61%
21 settembre, domenica