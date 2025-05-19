Währungen / AVNW
AVNW: Aviat Networks Inc
24.21 USD 0.73 (3.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVNW hat sich für heute um 3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.39 bis zu einem Hoch von 24.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aviat Networks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVNW News
- Aviat launches LTE 5G router solution for emergency vehicles
- Aviat Networks Stock: Solid Quarter And Constructive Outlook - Buy (NASDAQ:AVNW)
- Aviat Networks: Gewinn pro Aktie übertrifft Erwartungen deutlich, Aktie legt nachbörslich zu
- Earnings call transcript: Aviat Networks Q4 2025 beats EPS forecast, stock rises
- Aviat Networks im Q4 2025: Bereinigtes EBITDA steigt um 26,7 % trotz leichtem Umsatzrückgang
- Aviat Networks Q4 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 26.7% despite revenue dip
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Aviat: EPS übertrifft Schätzungen um 0,05 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Aviat earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Aviat Networks Posts 15% EPS Jump in Q4
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Why This Public-Private Tech Darling Is Currently Among The Best Names To Watch
- Aviat Networks stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Aviat Networks VP Erin Boase sells $26,889 in stock
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- JMP maintains Aviat Networks stock with $30 target
Tagesspanne
23.39 24.24
Jahresspanne
12.96 26.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.48
- Eröffnung
- 23.57
- Bid
- 24.21
- Ask
- 24.51
- Tief
- 23.39
- Hoch
- 24.24
- Volumen
- 384
- Tagesänderung
- 3.11%
- Monatsänderung
- 8.18%
- 6-Monatsänderung
- 25.96%
- Jahresänderung
- 12.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K