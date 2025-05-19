KurseKategorien
AVNW: Aviat Networks Inc

24.21 USD 0.73 (3.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVNW hat sich für heute um 3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.39 bis zu einem Hoch von 24.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aviat Networks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.39 24.24
Jahresspanne
12.96 26.83
Vorheriger Schlusskurs
23.48
Eröffnung
23.57
Bid
24.21
Ask
24.51
Tief
23.39
Hoch
24.24
Volumen
384
Tagesänderung
3.11%
Monatsänderung
8.18%
6-Monatsänderung
25.96%
Jahresänderung
12.71%
