AVNW: Aviat Networks Inc
23.76 USD 0.45 (1.86%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AVNW a changé de -1.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.57 et à un maximum de 24.37.
Suivez la dynamique Aviat Networks Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AVNW Nouvelles
- Aviat lance une solution de routeur LTE 5G pour les véhicules d’urgence
- Aviat Networks Stock: Solid Quarter And Constructive Outlook - Buy (NASDAQ:AVNW)
- Transcription de l’alerte résultats : Aviat Networks dépasse les prévisions de BPA au T4 2025, le titre grimpe
- Aviat Networks T4 2025 : L’EBITDA ajusté bondit de 26,7% malgré une baisse du chiffre d’affaires
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Le BPA de Aviat a dépassé les attentes de 0,05$, le CA en dessous des prévisions
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Aviat Networks Posts 15% EPS Jump in Q4
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Ceragon Networks: Outlook Impacted By Disruptions In India - Hold (Downgrade) (CRNT)
- Why This Public-Private Tech Darling Is Currently Among The Best Names To Watch
- Aviat Networks stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Aviat Networks VP Erin Boase sells $26,889 in stock
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- JMP maintains Aviat Networks stock with $30 target
Range quotidien
23.57 24.37
Range Annuel
12.96 26.83
- Clôture Précédente
- 24.21
- Ouverture
- 24.37
- Bid
- 23.76
- Ask
- 24.06
- Plus Bas
- 23.57
- Plus Haut
- 24.37
- Volume
- 293
- Changement quotidien
- -1.86%
- Changement Mensuel
- 6.17%
- Changement à 6 Mois
- 23.62%
- Changement Annuel
- 10.61%
20 septembre, samedi