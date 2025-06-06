Moedas / ASTL
ASTL: Algoma Steel Group Inc
4.54 USD 0.05 (1.09%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASTL para hoje mudou para -1.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.52 e o mais alto foi 4.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Algoma Steel Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.52 4.69
Faixa anual
4.17 12.14
- Fechamento anterior
- 4.59
- Open
- 4.65
- Bid
- 4.54
- Ask
- 4.84
- Low
- 4.52
- High
- 4.69
- Volume
- 757
- Mudança diária
- -1.09%
- Mudança mensal
- -5.42%
- Mudança de 6 meses
- -15.14%
- Mudança anual
- -55.62%
