QuotazioniSezioni
Valute / ASTL
Tornare a Azioni

ASTL: Algoma Steel Group Inc

4.39 USD 0.13 (2.88%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASTL ha avuto una variazione del -2.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.38 e ad un massimo di 4.59.

Segui le dinamiche di Algoma Steel Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASTL News

Intervallo Giornaliero
4.38 4.59
Intervallo Annuale
4.17 12.14
Chiusura Precedente
4.52
Apertura
4.53
Bid
4.39
Ask
4.69
Minimo
4.38
Massimo
4.59
Volume
1.992 K
Variazione giornaliera
-2.88%
Variazione Mensile
-8.54%
Variazione Semestrale
-17.94%
Variazione Annuale
-57.09%
20 settembre, sabato