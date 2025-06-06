Valute / ASTL
ASTL: Algoma Steel Group Inc
4.39 USD 0.13 (2.88%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASTL ha avuto una variazione del -2.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.38 e ad un massimo di 4.59.
Segui le dinamiche di Algoma Steel Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ASTL News
- JPMorgan avvia copertura su Astral con rating Overweight, citando forte potenziale di crescita
- JPMorgan initiates Astral stock with Overweight rating, citing strong growth potential
- UBS initiates Astral stock with Buy rating on strong growth outlook
- Algoma Steel Faces Weak Demand Challenges, Cautious Approach Required (NASDAQ:ASTL)
- Moody’s downgrades Algoma Steel to Caa1 amid tariff challenges
- Investec downgrades Astral stock to Hold on CPVC manufacturing concerns
- Algoma Steel Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASTL)
- Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Algoma Steel’s Q2 2025 sees EPS miss, stock drops
- Algoma Steel Q2 2025 slides: EAF milestone achieved amid continued losses
- Algoma Steel earnings missed by C$0.45, revenue topped estimates
- Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings Preview: Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Steel Dynamics (STLD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Algoma Steel files base shelf prospectus with no immediate capital raise plans
- Canada introduces new tariffs, investment plan to support steel industry
- Algoma Achieves First Steel Production at Unit One of EAF Project
- Algoma Steel Q1 2025 slides reveal improved losses, EAF project on track
- Astral stock initiated with buy rating at Motilal Oswal on growth outlook
- TSX futures tick up as U.S. delays decision on Iran conflict involvement
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.20%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.10%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.24%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.33%
Intervallo Giornaliero
4.38 4.59
Intervallo Annuale
4.17 12.14
- Chiusura Precedente
- 4.52
- Apertura
- 4.53
- Bid
- 4.39
- Ask
- 4.69
- Minimo
- 4.38
- Massimo
- 4.59
- Volume
- 1.992 K
- Variazione giornaliera
- -2.88%
- Variazione Mensile
- -8.54%
- Variazione Semestrale
- -17.94%
- Variazione Annuale
- -57.09%
