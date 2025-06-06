Валюты / ASTL
ASTL: Algoma Steel Group Inc
4.70 USD 0.13 (2.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASTL за сегодня изменился на 2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.56, а максимальная — 4.76.
Следите за динамикой Algoma Steel Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASTL
- JPMorgan начинает покрытие акций Astral с рейтингом "Выше рынка", отмечая сильный потенциал роста
- JPMorgan initiates Astral stock with Overweight rating, citing strong growth potential
- UBS initiates Astral stock with Buy rating on strong growth outlook
- Algoma Steel Faces Weak Demand Challenges, Cautious Approach Required (NASDAQ:ASTL)
- Moody’s downgrades Algoma Steel to Caa1 amid tariff challenges
- Investec downgrades Astral stock to Hold on CPVC manufacturing concerns
- Algoma Steel Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASTL)
- Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Algoma Steel’s Q2 2025 sees EPS miss, stock drops
- Algoma Steel Q2 2025 slides: EAF milestone achieved amid continued losses
- Algoma Steel earnings missed by C$0.45, revenue topped estimates
- Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings Preview: Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Steel Dynamics (STLD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Algoma Steel files base shelf prospectus with no immediate capital raise plans
- Canada introduces new tariffs, investment plan to support steel industry
- Algoma Achieves First Steel Production at Unit One of EAF Project
- Algoma Steel Q1 2025 slides reveal improved losses, EAF project on track
- Astral stock initiated with buy rating at Motilal Oswal on growth outlook
- TSX futures tick up as U.S. delays decision on Iran conflict involvement
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.20%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.10%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.24%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.33%
Дневной диапазон
4.56 4.76
Годовой диапазон
4.17 12.14
- Предыдущее закрытие
- 4.57
- Open
- 4.56
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Low
- 4.56
- High
- 4.76
- Объем
- 3.348 K
- Дневное изменение
- 2.84%
- Месячное изменение
- -2.08%
- 6-месячное изменение
- -12.15%
- Годовое изменение
- -54.06%
