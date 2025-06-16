Divisas / ASTL
ASTL: Algoma Steel Group Inc
4.59 USD 0.11 (2.34%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASTL de hoy ha cambiado un -2.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.58, mientras que el máximo ha alcanzado 4.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Algoma Steel Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ASTL News
- JPMorgan inicia cobertura de Astral con calificación Sobreponderar por potencial
- JPMorgan inicia cobertura de Astral con calificación de Sobreponderación
- JPMorgan initiates Astral stock with Overweight rating, citing strong growth potential
- UBS initiates Astral stock with Buy rating on strong growth outlook
- Algoma Steel Faces Weak Demand Challenges, Cautious Approach Required (NASDAQ:ASTL)
- Moody’s downgrades Algoma Steel to Caa1 amid tariff challenges
- Investec downgrades Astral stock to Hold on CPVC manufacturing concerns
- Algoma Steel Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASTL)
- Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Algoma Steel’s Q2 2025 sees EPS miss, stock drops
- Algoma Steel Q2 2025 slides: EAF milestone achieved amid continued losses
- Algoma Steel earnings missed by C$0.45, revenue topped estimates
- Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings Preview: Algoma Steel Group Inc. (ASTL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Steel Dynamics (STLD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Algoma Steel files base shelf prospectus with no immediate capital raise plans
- Canada introduces new tariffs, investment plan to support steel industry
- Algoma Achieves First Steel Production at Unit One of EAF Project
- Algoma Steel Q1 2025 slides reveal improved losses, EAF project on track
- Astral stock initiated with buy rating at Motilal Oswal on growth outlook
- TSX futures tick up as U.S. delays decision on Iran conflict involvement
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.20%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.10%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.24%
Rango diario
4.58 4.83
Rango anual
4.17 12.14
- Cierres anteriores
- 4.70
- Open
- 4.71
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Low
- 4.58
- High
- 4.83
- Volumen
- 2.036 K
- Cambio diario
- -2.34%
- Cambio mensual
- -4.38%
- Cambio a 6 meses
- -14.21%
- Cambio anual
- -55.13%
