KurseKategorien
Währungen / ASTL
Zurück zum Aktien

ASTL: Algoma Steel Group Inc

4.52 USD 0.07 (1.53%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASTL hat sich für heute um -1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.48 bis zu einem Hoch von 4.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Algoma Steel Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASTL News

Tagesspanne
4.48 4.69
Jahresspanne
4.17 12.14
Vorheriger Schlusskurs
4.59
Eröffnung
4.65
Bid
4.52
Ask
4.82
Tief
4.48
Hoch
4.69
Volumen
1.555 K
Tagesänderung
-1.53%
Monatsänderung
-5.83%
6-Monatsänderung
-15.51%
Jahresänderung
-55.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K