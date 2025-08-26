Moedas / ASO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ASO: Academy Sports and Outdoors Inc
47.47 USD 0.89 (1.91%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASO para hoje mudou para 1.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.65 e o mais alto foi 47.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Academy Sports and Outdoors Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASO Notícias
- Academy Sports and Outdoors: Still Cautious About How The Second Half Will Play Out
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual
- Earnings call transcript: Academy Sports misses Q2 2025 EPS forecasts
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports & Outdoors stock price target lowered by TD Cowen
- These Analysts Increase Their Forecasts On Academy Sports After Q2 Results - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Truist Securities raises Academy Sports price target to $50 on positive comps
- Academy Sports and Outdoors (ASO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ASO Reports Results
- Earnings call transcript: Academy Sports Q2 2025 reports mixed results
- Why Academy Sports Stock Is Falling Tuesday - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports & Outdoor: Elevated Expenses Offset Sales Momentum (Downgrade) (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Academy Sports Revenue Rises 3.3% in Q2
- Academy Sports Q2 2025 slides show first positive comps since 2021, expands Nike partnership
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Academy Sports earnings missed by $0.22, revenue was in line with estimates
- Academy Sports and Outdoors shares drop as Q2 earnings miss estimates
- Zscaler, Alimentation Couche-Tard, Ashtead Group to report Tuesday
- What's Going On With Academy Sports Stock Friday? - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors (ASO) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Faixa diária
46.65 47.47
Faixa anual
33.34 61.25
- Fechamento anterior
- 46.58
- Open
- 46.65
- Bid
- 47.47
- Ask
- 47.77
- Low
- 46.65
- High
- 47.47
- Volume
- 75
- Mudança diária
- 1.91%
- Mudança mensal
- -7.83%
- Mudança de 6 meses
- 3.99%
- Mudança anual
- -18.16%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh