Währungen / ASO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASO: Academy Sports and Outdoors Inc
48.49 USD 1.91 (4.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASO hat sich für heute um 4.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.65 bis zu einem Hoch von 48.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Academy Sports and Outdoors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASO News
- Academy Sports and Outdoors: Still Cautious About How The Second Half Will Play Out
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual
- Earnings call transcript: Academy Sports misses Q2 2025 EPS forecasts
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports & Outdoors stock price target lowered by TD Cowen
- These Analysts Increase Their Forecasts On Academy Sports After Q2 Results - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Truist Securities raises Academy Sports price target to $50 on positive comps
- Academy Sports and Outdoors (ASO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ASO Reports Results
- Earnings call transcript: Academy Sports Q2 2025 reports mixed results
- Why Academy Sports Stock Is Falling Tuesday - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports & Outdoor: Elevated Expenses Offset Sales Momentum (Downgrade) (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Academy Sports Revenue Rises 3.3% in Q2
- Academy Sports Q2 2025 slides show first positive comps since 2021, expands Nike partnership
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Academy Sports earnings missed by $0.22, revenue was in line with estimates
- Academy Sports and Outdoors shares drop as Q2 earnings miss estimates
- Zscaler, Alimentation Couche-Tard, Ashtead Group to report Tuesday
- What's Going On With Academy Sports Stock Friday? - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors (ASO) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Tagesspanne
46.65 48.60
Jahresspanne
33.34 61.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.58
- Eröffnung
- 46.65
- Bid
- 48.49
- Ask
- 48.79
- Tief
- 46.65
- Hoch
- 48.60
- Volumen
- 4.092 K
- Tagesänderung
- 4.10%
- Monatsänderung
- -5.84%
- 6-Monatsänderung
- 6.22%
- Jahresänderung
- -16.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K