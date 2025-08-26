KurseKategorien
ASO: Academy Sports and Outdoors Inc

48.49 USD 1.91 (4.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASO hat sich für heute um 4.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.65 bis zu einem Hoch von 48.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Academy Sports and Outdoors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
46.65 48.60
Jahresspanne
33.34 61.25
Vorheriger Schlusskurs
46.58
Eröffnung
46.65
Bid
48.49
Ask
48.79
Tief
46.65
Hoch
48.60
Volumen
4.092 K
Tagesänderung
4.10%
Monatsänderung
-5.84%
6-Monatsänderung
6.22%
Jahresänderung
-16.40%
