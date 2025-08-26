QuotazioniSezioni
ASO
ASO: Academy Sports and Outdoors Inc

47.81 USD 0.68 (1.40%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASO ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.33 e ad un massimo di 48.70.

Intervallo Giornaliero
47.33 48.70
Intervallo Annuale
33.34 61.25
Chiusura Precedente
48.49
Apertura
48.70
Bid
47.81
Ask
48.11
Minimo
47.33
Massimo
48.70
Volume
4.188 K
Variazione giornaliera
-1.40%
Variazione Mensile
-7.17%
Variazione Semestrale
4.73%
Variazione Annuale
-17.57%
20 settembre, sabato