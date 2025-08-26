Valute / ASO
ASO: Academy Sports and Outdoors Inc
47.81 USD 0.68 (1.40%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASO ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.33 e ad un massimo di 48.70.
Segui le dinamiche di Academy Sports and Outdoors Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
47.33 48.70
Intervallo Annuale
33.34 61.25
- Chiusura Precedente
- 48.49
- Apertura
- 48.70
- Bid
- 47.81
- Ask
- 48.11
- Minimo
- 47.33
- Massimo
- 48.70
- Volume
- 4.188 K
- Variazione giornaliera
- -1.40%
- Variazione Mensile
- -7.17%
- Variazione Semestrale
- 4.73%
- Variazione Annuale
- -17.57%
20 settembre, sabato