FiyatlarBölümler
Dövizler / ASO
Geri dön - Hisse senetleri

ASO: Academy Sports and Outdoors Inc

47.81 USD 0.68 (1.40%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASO fiyatı bugün -1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.33 ve Yüksek fiyatı olarak 48.70 aralığında işlem gördü.

Academy Sports and Outdoors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASO haberleri

Günlük aralık
47.33 48.70
Yıllık aralık
33.34 61.25
Önceki kapanış
48.49
Açılış
48.70
Satış
47.81
Alış
48.11
Düşük
47.33
Yüksek
48.70
Hacim
4.188 K
Günlük değişim
-1.40%
Aylık değişim
-7.17%
6 aylık değişim
4.73%
Yıllık değişim
-17.57%
21 Eylül, Pazar