ASO: Academy Sports and Outdoors Inc
46.36 USD 0.10 (0.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASO за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.55, а максимальная — 46.79.
Следите за динамикой Academy Sports and Outdoors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Academy Sports and Outdoors: Still Cautious About How The Second Half Will Play Out
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual
- Earnings call transcript: Academy Sports misses Q2 2025 EPS forecasts
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports & Outdoors stock price target lowered by TD Cowen
- These Analysts Increase Their Forecasts On Academy Sports After Q2 Results - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Truist Securities raises Academy Sports price target to $50 on positive comps
- Academy Sports and Outdoors (ASO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ASO Reports Results
- Earnings call transcript: Academy Sports Q2 2025 reports mixed results
- Why Academy Sports Stock Is Falling Tuesday - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports & Outdoor: Elevated Expenses Offset Sales Momentum (Downgrade) (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Academy Sports Revenue Rises 3.3% in Q2
- Academy Sports Q2 2025 slides show first positive comps since 2021, expands Nike partnership
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Academy Sports earnings missed by $0.22, revenue was in line with estimates
- Academy Sports and Outdoors shares drop as Q2 earnings miss estimates
- Zscaler, Alimentation Couche-Tard, Ashtead Group to report Tuesday
- What's Going On With Academy Sports Stock Friday? - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors (ASO) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Дневной диапазон
45.55 46.79
Годовой диапазон
33.34 61.25
- Предыдущее закрытие
- 46.46
- Open
- 46.43
- Bid
- 46.36
- Ask
- 46.66
- Low
- 45.55
- High
- 46.79
- Объем
- 3.068 K
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- -9.98%
- 6-месячное изменение
- 1.56%
- Годовое изменение
- -20.07%
