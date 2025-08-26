КотировкиРазделы
ASO: Academy Sports and Outdoors Inc

46.36 USD 0.10 (0.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASO за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.55, а максимальная — 46.79.

Следите за динамикой Academy Sports and Outdoors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
45.55 46.79
Годовой диапазон
33.34 61.25
Предыдущее закрытие
46.46
Open
46.43
Bid
46.36
Ask
46.66
Low
45.55
High
46.79
Объем
3.068 K
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
-9.98%
6-месячное изменение
1.56%
Годовое изменение
-20.07%
