ASO: Academy Sports and Outdoors Inc

47.81 USD 0.68 (1.40%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ASO a changé de -1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.33 et à un maximum de 48.70.

Suivez la dynamique Academy Sports and Outdoors Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
47.33 48.70
Range Annuel
33.34 61.25
Clôture Précédente
48.49
Ouverture
48.70
Bid
47.81
Ask
48.11
Plus Bas
47.33
Plus Haut
48.70
Volume
4.188 K
Changement quotidien
-1.40%
Changement Mensuel
-7.17%
Changement à 6 Mois
4.73%
Changement Annuel
-17.57%
20 septembre, samedi