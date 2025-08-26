クォートセクション
ASO: Academy Sports and Outdoors Inc

48.49 USD 1.91 (4.10%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASOの今日の為替レートは、4.10%変化しました。日中、通貨は1あたり46.65の安値と48.60の高値で取引されました。

Academy Sports and Outdoors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
46.65 48.60
1年のレンジ
33.34 61.25
以前の終値
46.58
始値
46.65
買値
48.49
買値
48.79
安値
46.65
高値
48.60
出来高
4.092 K
1日の変化
4.10%
1ヶ月の変化
-5.84%
6ヶ月の変化
6.22%
1年の変化
-16.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K