通貨 / ASO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ASO: Academy Sports and Outdoors Inc
48.49 USD 1.91 (4.10%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASOの今日の為替レートは、4.10%変化しました。日中、通貨は1あたり46.65の安値と48.60の高値で取引されました。
Academy Sports and Outdoors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASO News
- Academy Sports and Outdoors: Still Cautious About How The Second Half Will Play Out
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual
- Earnings call transcript: Academy Sports misses Q2 2025 EPS forecasts
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports & Outdoors stock price target lowered by TD Cowen
- These Analysts Increase Their Forecasts On Academy Sports After Q2 Results - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Truist Securities raises Academy Sports price target to $50 on positive comps
- Academy Sports and Outdoors (ASO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ASO Reports Results
- Earnings call transcript: Academy Sports Q2 2025 reports mixed results
- Why Academy Sports Stock Is Falling Tuesday - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports & Outdoor: Elevated Expenses Offset Sales Momentum (Downgrade) (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Academy Sports Revenue Rises 3.3% in Q2
- Academy Sports Q2 2025 slides show first positive comps since 2021, expands Nike partnership
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Academy Sports earnings missed by $0.22, revenue was in line with estimates
- Academy Sports and Outdoors shares drop as Q2 earnings miss estimates
- Zscaler, Alimentation Couche-Tard, Ashtead Group to report Tuesday
- What's Going On With Academy Sports Stock Friday? - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- Academy Sports and Outdoors (ASO) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
1日のレンジ
46.65 48.60
1年のレンジ
33.34 61.25
- 以前の終値
- 46.58
- 始値
- 46.65
- 買値
- 48.49
- 買値
- 48.79
- 安値
- 46.65
- 高値
- 48.60
- 出来高
- 4.092 K
- 1日の変化
- 4.10%
- 1ヶ月の変化
- -5.84%
- 6ヶ月の変化
- 6.22%
- 1年の変化
- -16.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K