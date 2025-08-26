Currencies / ASO
ASO: Academy Sports and Outdoors Inc
46.48 USD 0.02 (0.04%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ASO exchange rate has changed by 0.04% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 46.03 and at a high of 46.79.
Follow Academy Sports and Outdoors Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASO News
Daily Range
46.03 46.79
Year Range
33.34 61.25
- Previous Close
- 46.46
- Open
- 46.03
- Bid
- 46.48
- Ask
- 46.78
- Low
- 46.03
- High
- 46.79
- Volume
- 1.078 K
- Daily Change
- 0.04%
- Month Change
- -9.75%
- 6 Months Change
- 1.82%
- Year Change
- -19.86%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%