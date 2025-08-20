Moedas / AS
AS: Amer Sports Inc
38.86 USD 1.78 (4.80%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AS para hoje mudou para 4.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.51 e o mais alto foi 39.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Amer Sports Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AS Notícias
Faixa diária
38.51 39.29
Faixa anual
15.96 42.36
- Fechamento anterior
- 37.08
- Open
- 39.29
- Bid
- 38.86
- Ask
- 39.16
- Low
- 38.51
- High
- 39.29
- Volume
- 762
- Mudança diária
- 4.80%
- Mudança mensal
- 1.33%
- Mudança de 6 meses
- 44.62%
- Mudança anual
- 142.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh