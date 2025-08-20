CotaçõesSeções
Moedas / AS
AS: Amer Sports Inc

38.86 USD 1.78 (4.80%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AS para hoje mudou para 4.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.51 e o mais alto foi 39.29.

Faixa diária
38.51 39.29
Faixa anual
15.96 42.36
Fechamento anterior
37.08
Open
39.29
Bid
38.86
Ask
39.16
Low
38.51
High
39.29
Volume
762
Mudança diária
4.80%
Mudança mensal
1.33%
Mudança de 6 meses
44.62%
Mudança anual
142.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh