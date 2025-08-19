Currencies / AS
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
AS: Amer Sports Inc
37.27 USD 0.90 (2.47%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AS exchange rate has changed by 2.47% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 36.68 and at a high of 37.54.
Follow Amer Sports Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AS News
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- Time To Read Between The Lines For Nvidia, Broadcom And More
- Lululemon Billionaire Dumps $160M in Amer Sports -- What's His Next Power Play?
- This Eli Lilly Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - Amer Sports (NYSE:AS), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Amer Sports stock rises on HSBC upgrade
- Amer Sports stock rating upgraded to Buy by HSBC on growth potential
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- Dow Jones Payments Giant American Express, Tesla Stock In Or Near Buy Zones
- Amer Sports Stock Sees Its Composite Rating Rise To 97
- Nike Stock (NKE) Races Higher as it Catches Up With Chinese Trail Runners - TipRanks.com
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Amer Sports stock hits all-time high at 40.21 USD
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- UBS reiterates Buy rating on Amer Sports stock, maintains $52 price target
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Amer Sports Stock: Q2, Salomon Enters Rapid Growth Mode (NYSE:AS)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Amer Sports After Upbeat Q2 Results - Amer Sports (NYSE:AS)
- Amer Sports stock price target raised to $44 from $43 at TD Cowen
- Baird raises Amer Sports stock price target to $45 on strong growth
- Amer Sports stock price target raised to $52 from $50 at UBS
- Amer Sports Q2: Strong Growth In Direct-To-Consumer (NYSE:AS)
Daily Range
36.68 37.54
Year Range
15.96 42.36
- Previous Close
- 36.37
- Open
- 36.75
- Bid
- 37.27
- Ask
- 37.57
- Low
- 36.68
- High
- 37.54
- Volume
- 5.465 K
- Daily Change
- 2.47%
- Month Change
- -2.82%
- 6 Months Change
- 38.70%
- Year Change
- 132.94%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.876%