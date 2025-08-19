Валюты / AS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AS: Amer Sports Inc
37.07 USD 0.20 (0.54%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AS за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.28, а максимальная — 37.29.
Следите за динамикой Amer Sports Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AS
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- Time To Read Between The Lines For Nvidia, Broadcom And More
- Lululemon Billionaire Dumps $160M in Amer Sports -- What's His Next Power Play?
- This Eli Lilly Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - Amer Sports (NYSE:AS), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Amer Sports stock rises on HSBC upgrade
- Amer Sports stock rating upgraded to Buy by HSBC on growth potential
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- Dow Jones Payments Giant American Express, Tesla Stock In Or Near Buy Zones
- Amer Sports Stock Sees Its Composite Rating Rise To 97
- Nike Stock (NKE) Races Higher as it Catches Up With Chinese Trail Runners - TipRanks.com
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Amer Sports stock hits all-time high at 40.21 USD
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- UBS reiterates Buy rating on Amer Sports stock, maintains $52 price target
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Amer Sports Stock: Q2, Salomon Enters Rapid Growth Mode (NYSE:AS)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Amer Sports After Upbeat Q2 Results - Amer Sports (NYSE:AS)
- Amer Sports stock price target raised to $44 from $43 at TD Cowen
- Baird raises Amer Sports stock price target to $45 on strong growth
- Amer Sports stock price target raised to $52 from $50 at UBS
- Amer Sports Q2: Strong Growth In Direct-To-Consumer (NYSE:AS)
Дневной диапазон
36.28 37.29
Годовой диапазон
15.96 42.36
- Предыдущее закрытие
- 37.27
- Open
- 37.26
- Bid
- 37.07
- Ask
- 37.37
- Low
- 36.28
- High
- 37.29
- Объем
- 5.053 K
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- -3.34%
- 6-месячное изменение
- 37.96%
- Годовое изменение
- 131.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.