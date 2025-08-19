КотировкиРазделы
AS: Amer Sports Inc

37.07 USD 0.20 (0.54%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AS за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.28, а максимальная — 37.29.

Следите за динамикой Amer Sports Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
36.28 37.29
Годовой диапазон
15.96 42.36
Предыдущее закрытие
37.27
Open
37.26
Bid
37.07
Ask
37.37
Low
36.28
High
37.29
Объем
5.053 K
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
-3.34%
6-месячное изменение
37.96%
Годовое изменение
131.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.