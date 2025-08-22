통화 / AS
AS: Amer Sports Inc
37.47 USD 0.42 (1.11%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AS 환율이 오늘 -1.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.14이고 고가는 39.00이었습니다.
Amer Sports Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AS News
- Amer Sports, Inc. (AS) Analyst/Investor Day Transcript
- UBS, Amer Sports에 ’매수’ 등급 재확인, 3분기 전망 긍정적
- UBS reiterates Buy rating on Amer Sports stock, cites positive Q3 guidance
- BofA 증권, Amer Sports 목표 주가 46달러로 상향
- BofA Securities raises Amer Sports stock price target to $46 on growth outlook
- 아머 스포츠, 3분기 전망 상향…장기 성장 전망
- Amer Sports raises Q3 guidance, projects strong long-term growth
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- Time To Read Between The Lines For Nvidia, Broadcom And More
- Lululemon Billionaire Dumps $160M in Amer Sports -- What's His Next Power Play?
- This Eli Lilly Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - Amer Sports (NYSE:AS), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Amer Sports stock rises on HSBC upgrade
- Amer Sports stock rating upgraded to Buy by HSBC on growth potential
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- Dow Jones Payments Giant American Express, Tesla Stock In Or Near Buy Zones
- Amer Sports Stock Sees Its Composite Rating Rise To 97
- Nike Stock (NKE) Races Higher as it Catches Up With Chinese Trail Runners - TipRanks.com
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Amer Sports stock hits all-time high at 40.21 USD
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- UBS reiterates Buy rating on Amer Sports stock, maintains $52 price target
일일 변동 비율
37.14 39.00
년간 변동
15.96 42.36
- 이전 종가
- 37.89
- 시가
- 38.41
- Bid
- 37.47
- Ask
- 37.77
- 저가
- 37.14
- 고가
- 39.00
- 볼륨
- 8.548 K
- 일일 변동
- -1.11%
- 월 변동
- -2.29%
- 6개월 변동
- 39.45%
- 년간 변동율
- 134.19%
