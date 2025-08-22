Dövizler / AS
AS: Amer Sports Inc
37.47 USD 0.42 (1.11%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AS fiyatı bugün -1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.14 ve Yüksek fiyatı olarak 39.00 aralığında işlem gördü.
Amer Sports Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AS haberleri
- Amer Sports, Inc. (AS) Analyst/Investor Day Transcript
- UBS, Amer Sports hissesi için Al notunu yineliyor, olumlu 3. çeyrek rehberliğine dikkat çekiyor
- UBS reiterates Buy rating on Amer Sports stock, cites positive Q3 guidance
- BofA Securities, büyüme görünümü nedeniyle Amer Sports hisse fiyat hedefini 46 dolara yükseltti
- BofA Securities raises Amer Sports stock price target to $46 on growth outlook
- Amer Sports üçüncü çeyrek tahminlerini yükseltti, güçlü uzun vadeli büyüme öngörüyor
- Amer Sports raises Q3 guidance, projects strong long-term growth
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- Time To Read Between The Lines For Nvidia, Broadcom And More
- Lululemon Billionaire Dumps $160M in Amer Sports -- What's His Next Power Play?
- This Eli Lilly Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - Amer Sports (NYSE:AS), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Amer Sports stock rises on HSBC upgrade
- Amer Sports stock rating upgraded to Buy by HSBC on growth potential
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- Dow Jones Payments Giant American Express, Tesla Stock In Or Near Buy Zones
- Amer Sports Stock Sees Its Composite Rating Rise To 97
- Nike Stock (NKE) Races Higher as it Catches Up With Chinese Trail Runners - TipRanks.com
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Amer Sports stock hits all-time high at 40.21 USD
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- UBS reiterates Buy rating on Amer Sports stock, maintains $52 price target
Günlük aralık
37.14 39.00
Yıllık aralık
15.96 42.36
- Önceki kapanış
- 37.89
- Açılış
- 38.41
- Satış
- 37.47
- Alış
- 37.77
- Düşük
- 37.14
- Yüksek
- 39.00
- Hacim
- 8.548 K
- Günlük değişim
- -1.11%
- Aylık değişim
- -2.29%
- 6 aylık değişim
- 39.45%
- Yıllık değişim
- 134.19%
21 Eylül, Pazar