AS: Amer Sports Inc

37.47 USD 0.42 (1.11%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AS fiyatı bugün -1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.14 ve Yüksek fiyatı olarak 39.00 aralığında işlem gördü.

Amer Sports Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.14 39.00
Yıllık aralık
15.96 42.36
Önceki kapanış
37.89
Açılış
38.41
Satış
37.47
Alış
37.77
Düşük
37.14
Yüksek
39.00
Hacim
8.548 K
Günlük değişim
-1.11%
Aylık değişim
-2.29%
6 aylık değişim
39.45%
Yıllık değişim
134.19%
