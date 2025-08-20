KurseKategorien
AS: Amer Sports Inc

37.89 USD 0.81 (2.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AS hat sich für heute um 2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.04 bis zu einem Hoch von 39.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amer Sports Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.04 39.29
Jahresspanne
15.96 42.36
Vorheriger Schlusskurs
37.08
Eröffnung
39.29
Bid
37.89
Ask
38.19
Tief
37.04
Hoch
39.29
Volumen
12.592 K
Tagesänderung
2.18%
Monatsänderung
-1.20%
6-Monatsänderung
41.01%
Jahresänderung
136.81%
