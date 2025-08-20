Währungen / AS
AS: Amer Sports Inc
37.89 USD 0.81 (2.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AS hat sich für heute um 2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.04 bis zu einem Hoch von 39.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amer Sports Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
37.04 39.29
Jahresspanne
15.96 42.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.08
- Eröffnung
- 39.29
- Bid
- 37.89
- Ask
- 38.19
- Tief
- 37.04
- Hoch
- 39.29
- Volumen
- 12.592 K
- Tagesänderung
- 2.18%
- Monatsänderung
- -1.20%
- 6-Monatsänderung
- 41.01%
- Jahresänderung
- 136.81%
