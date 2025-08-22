Devises / AS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AS: Amer Sports Inc
37.47 USD 0.42 (1.11%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AS a changé de -1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.14 et à un maximum de 39.00.
Suivez la dynamique Amer Sports Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AS Nouvelles
- Amer Sports, Inc. (AS) Analyst/Investor Day Transcript
- UBS réitère sa recommandation d’achat sur Amer Sports, citant des prévisions positives pour le T3
- UBS reiterates Buy rating on Amer Sports stock, cites positive Q3 guidance
- BofA Securities relève l’objectif de cours d’Amer Sports à 46€ en raison des perspectives de croissance
- BofA Securities raises Amer Sports stock price target to $46 on growth outlook
- Amer Sports relève ses prévisions pour le T3 et projette une forte croissance à long terme
- Amer Sports raises Q3 guidance, projects strong long-term growth
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- Time To Read Between The Lines For Nvidia, Broadcom And More
- Lululemon Billionaire Dumps $160M in Amer Sports -- What's His Next Power Play?
- This Eli Lilly Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - Amer Sports (NYSE:AS), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Amer Sports stock rises on HSBC upgrade
- Amer Sports stock rating upgraded to Buy by HSBC on growth potential
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- Dow Jones Payments Giant American Express, Tesla Stock In Or Near Buy Zones
- Amer Sports Stock Sees Its Composite Rating Rise To 97
- Nike Stock (NKE) Races Higher as it Catches Up With Chinese Trail Runners - TipRanks.com
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Amer Sports stock hits all-time high at 40.21 USD
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- UBS reiterates Buy rating on Amer Sports stock, maintains $52 price target
Range quotidien
37.14 39.00
Range Annuel
15.96 42.36
- Clôture Précédente
- 37.89
- Ouverture
- 38.41
- Bid
- 37.47
- Ask
- 37.77
- Plus Bas
- 37.14
- Plus Haut
- 39.00
- Volume
- 8.548 K
- Changement quotidien
- -1.11%
- Changement Mensuel
- -2.29%
- Changement à 6 Mois
- 39.45%
- Changement Annuel
- 134.19%
20 septembre, samedi