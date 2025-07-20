Moedas / ARKX
ARKX: ARK Space Exploration & Innovation ETF
27.34 USD 0.66 (2.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARKX para hoje mudou para 2.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.80 e o mais alto foi 27.41.
Veja a dinâmica do par de moedas ARK Space Exploration & Innovation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
26.80 27.41
Faixa anual
15.07 27.63
- Fechamento anterior
- 26.68
- Open
- 26.91
- Bid
- 27.34
- Ask
- 27.64
- Low
- 26.80
- High
- 27.41
- Volume
- 717
- Mudança diária
- 2.47%
- Mudança mensal
- 6.88%
- Mudança de 6 meses
- 56.14%
- Mudança anual
- 68.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh