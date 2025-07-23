通貨 / ARKX
ARKX: ARK Space Exploration & Innovation ETF
27.34 USD 0.66 (2.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARKXの今日の為替レートは、2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり26.80の安値と27.41の高値で取引されました。
ARK Space Exploration & Innovation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ARKX News
1日のレンジ
26.80 27.41
1年のレンジ
15.07 27.63
- 以前の終値
- 26.68
- 始値
- 26.91
- 買値
- 27.34
- 買値
- 27.64
- 安値
- 26.80
- 高値
- 27.41
- 出来高
- 717
- 1日の変化
- 2.47%
- 1ヶ月の変化
- 6.88%
- 6ヶ月の変化
- 56.14%
- 1年の変化
- 68.87%
