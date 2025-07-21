Divisas / ARKX
ARKX: ARK Space Exploration & Innovation ETF
26.68 USD 0.06 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARKX de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.26, mientras que el máximo ha alcanzado 26.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ARK Space Exploration & Innovation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
26.26 26.80
Rango anual
15.07 27.63
- Cierres anteriores
- 26.74
- Open
- 26.62
- Bid
- 26.68
- Ask
- 26.98
- Low
- 26.26
- High
- 26.80
- Volumen
- 253
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- 4.30%
- Cambio a 6 meses
- 52.37%
- Cambio anual
- 64.79%
