Валюты / ARKX
ARKX: ARK Space Exploration & Innovation ETF
26.74 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARKX за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.42, а максимальная — 26.79.
Следите за динамикой ARK Space Exploration & Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARKX
Дневной диапазон
26.42 26.79
Годовой диапазон
15.07 27.63
- Предыдущее закрытие
- 26.70
- Open
- 26.71
- Bid
- 26.74
- Ask
- 27.04
- Low
- 26.42
- High
- 26.79
- Объем
- 593
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 4.53%
- 6-месячное изменение
- 52.71%
- Годовое изменение
- 65.16%
