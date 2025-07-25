Währungen / ARKX
ARKX: ARK Space Exploration & Innovation ETF
27.62 USD 0.28 (1.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKX hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.39 bis zu einem Hoch von 27.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARK Space Exploration & Innovation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARKX News
Tagesspanne
27.39 27.66
Jahresspanne
15.07 27.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.34
- Eröffnung
- 27.47
- Bid
- 27.62
- Ask
- 27.92
- Tief
- 27.39
- Hoch
- 27.66
- Volumen
- 260
- Tagesänderung
- 1.02%
- Monatsänderung
- 7.97%
- 6-Monatsänderung
- 57.74%
- Jahresänderung
- 70.60%
