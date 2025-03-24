Moedas / ANAB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ANAB: AnaptysBio Inc
20.16 USD 0.35 (1.77%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANAB para hoje mudou para 1.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.65 e o mais alto foi 20.46.
Veja a dinâmica do par de moedas AnaptysBio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANAB Notícias
- Ações da AnaptysBio caem devido a preocupações com malignidade no agonista PD-1 da Eli Lilly
- AnaptysBio stock drops on malignancy concerns with Eli Lilly’s PD-1 agonist
- AnaptysBio earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- AnaptysBio, Inc. (ANAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- AC Immune (ACIU) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Q2 Release
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- AnaptysBio: Potential Promise, But Some Cause For Skepticism (NASDAQ:ANAB)
- Anaptysbio director Fenton sells $72k in stock
- AnaptysBio: Rosnilimab's RA Data Sets The Stage For Blockbuster Potential (NASDAQ:ANAB)
- AnaptysBio: Positive RA Data Bodes Well For Continued Rosnilimab Advancement (NASDAQ:ANAB)
- AnaptysBio Upgraded After RA Drug Matches Top Therapies In Phase 2 Trial - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)
- Crude Oil Falls Over 1%; ISM Services PMI Tumbles In May - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Asana (NYSE:ASAN)
- This Snowflake Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC)
- Stifel analysts reiterate Buy rating for AnaptysBio stock after RA study
- TD Cowen reiterates Buy rating on AnaptysBio stock following updated trial data
- H.C. Wainwright upgrades AnaptysBio stock on positive trial data
- AnaptysBio reports promising Phase 2b trial results for RA drug
- What’s the role of generative AI in drug discovery?
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Guggenheim raises AnaptysBio stock target to $90, maintains Buy
- Anaptys to Announce Updated Data from Phase 2b Trial of Rosnilimab, a PD-1 Depleter and Agonist, for Rheumatoid Arthritis on June 3, 2025
- Wolfe Research maintains Outperform on AnaptysBio shares, $25 target
- Crude Oil Gains 1%; US Composite PMI Surges In March - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), AZEK Co (NYSE:AZEK)
Faixa diária
19.65 20.46
Faixa anual
12.22 36.54
- Fechamento anterior
- 19.81
- Open
- 19.82
- Bid
- 20.16
- Ask
- 20.46
- Low
- 19.65
- High
- 20.46
- Volume
- 238
- Mudança diária
- 1.77%
- Mudança mensal
- -1.03%
- Mudança de 6 meses
- 8.74%
- Mudança anual
- -39.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh