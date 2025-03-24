시세섹션
통화 / ANAB
주식로 돌아가기

ANAB: AnaptysBio Inc

20.84 USD 0.24 (1.14%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ANAB 환율이 오늘 -1.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.68이고 고가는 21.45이었습니다.

AnaptysBio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANAB News

일일 변동 비율
20.68 21.45
년간 변동
12.22 36.54
이전 종가
21.08
시가
21.12
Bid
20.84
Ask
21.14
저가
20.68
고가
21.45
볼륨
1.414 K
일일 변동
-1.14%
월 변동
2.31%
6개월 변동
12.41%
년간 변동율
-37.00%
20 9월, 토요일