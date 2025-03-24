통화 / ANAB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ANAB: AnaptysBio Inc
20.84 USD 0.24 (1.14%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANAB 환율이 오늘 -1.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.68이고 고가는 21.45이었습니다.
AnaptysBio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANAB News
- AnaptysBio 주가 하락, 일라이릴리 PD-1 작용제 악성 종양 우려
- AnaptysBio stock drops on malignancy concerns with Eli Lilly’s PD-1 agonist
- AnaptysBio earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- AnaptysBio, Inc. (ANAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- AC Immune (ACIU) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Q2 Release
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- AnaptysBio: Potential Promise, But Some Cause For Skepticism (NASDAQ:ANAB)
- Anaptysbio director Fenton sells $72k in stock
- AnaptysBio: Rosnilimab's RA Data Sets The Stage For Blockbuster Potential (NASDAQ:ANAB)
- AnaptysBio: Positive RA Data Bodes Well For Continued Rosnilimab Advancement (NASDAQ:ANAB)
- AnaptysBio Upgraded After RA Drug Matches Top Therapies In Phase 2 Trial - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)
- Crude Oil Falls Over 1%; ISM Services PMI Tumbles In May - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Asana (NYSE:ASAN)
- This Snowflake Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC)
- Stifel analysts reiterate Buy rating for AnaptysBio stock after RA study
- TD Cowen reiterates Buy rating on AnaptysBio stock following updated trial data
- H.C. Wainwright upgrades AnaptysBio stock on positive trial data
- AnaptysBio reports promising Phase 2b trial results for RA drug
- What’s the role of generative AI in drug discovery?
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Guggenheim raises AnaptysBio stock target to $90, maintains Buy
- Anaptys to Announce Updated Data from Phase 2b Trial of Rosnilimab, a PD-1 Depleter and Agonist, for Rheumatoid Arthritis on June 3, 2025
- Wolfe Research maintains Outperform on AnaptysBio shares, $25 target
- Crude Oil Gains 1%; US Composite PMI Surges In March - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), AZEK Co (NYSE:AZEK)
일일 변동 비율
20.68 21.45
년간 변동
12.22 36.54
- 이전 종가
- 21.08
- 시가
- 21.12
- Bid
- 20.84
- Ask
- 21.14
- 저가
- 20.68
- 고가
- 21.45
- 볼륨
- 1.414 K
- 일일 변동
- -1.14%
- 월 변동
- 2.31%
- 6개월 변동
- 12.41%
- 년간 변동율
- -37.00%
20 9월, 토요일