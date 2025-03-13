Валюты / ANAB
ANAB: AnaptysBio Inc
19.40 USD 0.76 (3.77%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANAB за сегодня изменился на -3.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.10, а максимальная — 20.32.
Следите за динамикой AnaptysBio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.10 20.32
Годовой диапазон
12.22 36.54
- Предыдущее закрытие
- 20.16
- Open
- 20.16
- Bid
- 19.40
- Ask
- 19.70
- Low
- 17.10
- High
- 20.32
- Объем
- 3.181 K
- Дневное изменение
- -3.77%
- Месячное изменение
- -4.76%
- 6-месячное изменение
- 4.64%
- Годовое изменение
- -41.35%
