FiyatlarBölümler
Dövizler / ANAB
Geri dön - Hisse senetleri

ANAB: AnaptysBio Inc

20.84 USD 0.24 (1.14%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANAB fiyatı bugün -1.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.68 ve Yüksek fiyatı olarak 21.45 aralığında işlem gördü.

AnaptysBio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANAB haberleri

Günlük aralık
20.68 21.45
Yıllık aralık
12.22 36.54
Önceki kapanış
21.08
Açılış
21.12
Satış
20.84
Alış
21.14
Düşük
20.68
Yüksek
21.45
Hacim
1.414 K
Günlük değişim
-1.14%
Aylık değişim
2.31%
6 aylık değişim
12.41%
Yıllık değişim
-37.00%
21 Eylül, Pazar