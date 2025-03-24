通貨 / ANAB
ANAB: AnaptysBio Inc
21.08 USD 1.27 (6.41%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANABの今日の為替レートは、6.41%変化しました。日中、通貨は1あたり19.65の安値と21.22の高値で取引されました。
AnaptysBio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ANAB News
- イーライリリー・アンド・カンパニーのPD-1作動薬の悪性腫瘍懸念でAnaptysBio株が下落
- AnaptysBio stock drops on malignancy concerns with Eli Lilly’s PD-1 agonist
- AnaptysBio earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- AnaptysBio, Inc. (ANAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- AC Immune (ACIU) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Q2 Release
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- AnaptysBio: Potential Promise, But Some Cause For Skepticism (NASDAQ:ANAB)
- Anaptysbio director Fenton sells $72k in stock
- AnaptysBio: Rosnilimab's RA Data Sets The Stage For Blockbuster Potential (NASDAQ:ANAB)
- AnaptysBio: Positive RA Data Bodes Well For Continued Rosnilimab Advancement (NASDAQ:ANAB)
- AnaptysBio Upgraded After RA Drug Matches Top Therapies In Phase 2 Trial - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)
- Crude Oil Falls Over 1%; ISM Services PMI Tumbles In May - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Asana (NYSE:ASAN)
- This Snowflake Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC)
- Stifel analysts reiterate Buy rating for AnaptysBio stock after RA study
- TD Cowen reiterates Buy rating on AnaptysBio stock following updated trial data
- H.C. Wainwright upgrades AnaptysBio stock on positive trial data
- AnaptysBio reports promising Phase 2b trial results for RA drug
- What’s the role of generative AI in drug discovery?
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Guggenheim raises AnaptysBio stock target to $90, maintains Buy
- Anaptys to Announce Updated Data from Phase 2b Trial of Rosnilimab, a PD-1 Depleter and Agonist, for Rheumatoid Arthritis on June 3, 2025
- Wolfe Research maintains Outperform on AnaptysBio shares, $25 target
- Crude Oil Gains 1%; US Composite PMI Surges In March - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), AZEK Co (NYSE:AZEK)
1日のレンジ
19.65 21.22
1年のレンジ
12.22 36.54
- 以前の終値
- 19.81
- 始値
- 19.82
- 買値
- 21.08
- 買値
- 21.38
- 安値
- 19.65
- 高値
- 21.22
- 出来高
- 935
- 1日の変化
- 6.41%
- 1ヶ月の変化
- 3.49%
- 6ヶ月の変化
- 13.70%
- 1年の変化
- -36.28%
