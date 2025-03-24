Valute / ANAB
ANAB: AnaptysBio Inc
20.84 USD 0.24 (1.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANAB ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.68 e ad un massimo di 21.45.
Segui le dinamiche di AnaptysBio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.68 21.45
Intervallo Annuale
12.22 36.54
- Chiusura Precedente
- 21.08
- Apertura
- 21.12
- Bid
- 20.84
- Ask
- 21.14
- Minimo
- 20.68
- Massimo
- 21.45
- Volume
- 1.414 K
- Variazione giornaliera
- -1.14%
- Variazione Mensile
- 2.31%
- Variazione Semestrale
- 12.41%
- Variazione Annuale
- -37.00%
20 settembre, sabato