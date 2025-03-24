Währungen / ANAB
ANAB: AnaptysBio Inc
20.75 USD 0.33 (1.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANAB hat sich für heute um -1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.75 bis zu einem Hoch von 21.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die AnaptysBio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.75 21.26
Jahresspanne
12.22 36.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.08
- Eröffnung
- 21.12
- Bid
- 20.75
- Ask
- 21.05
- Tief
- 20.75
- Hoch
- 21.26
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -1.57%
- Monatsänderung
- 1.87%
- 6-Monatsänderung
- 11.92%
- Jahresänderung
- -37.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K