ANAB: AnaptysBio Inc

20.75 USD 0.33 (1.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANAB hat sich für heute um -1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.75 bis zu einem Hoch von 21.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die AnaptysBio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
20.75 21.26
Jahresspanne
12.22 36.54
Vorheriger Schlusskurs
21.08
Eröffnung
21.12
Bid
20.75
Ask
21.05
Tief
20.75
Hoch
21.26
Volumen
39
Tagesänderung
-1.57%
Monatsänderung
1.87%
6-Monatsänderung
11.92%
Jahresänderung
-37.27%
