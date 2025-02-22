CotaçõesSeções
Moedas / AMZY
Voltar para Ações

AMZY: Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

14.22 USD 0.14 (0.97%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AMZY para hoje mudou para -0.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.14 e o mais alto foi 14.36.

Veja a dinâmica do par de moedas Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMZY Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AMZY hoje?

Hoje Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) está avaliado em 14.22. O instrumento é negociado dentro de -0.97%, o fechamento de ontem foi 14.36, e o volume de negociação atingiu 366. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMZY em tempo real.

As ações de Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF pagam dividendos?

Atualmente Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF está avaliado em 14.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -26.13% e USD. Monitore os movimentos de AMZY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AMZY?

Você pode comprar ações de Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) pelo preço atual 14.22. Ordens geralmente são executadas perto de 14.22 ou 14.52, enquanto 366 e -0.97% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMZY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AMZY?

Investir em Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 13.89 - 21.07 e o preço atual 14.22. Muitos comparam -4.24% e -10.40% antes de enviar ordens em 14.22 ou 14.52. Estude as mudanças diárias de preço de AMZY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF?

O maior preço de YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) no último ano foi 21.07. As ações oscilaram bastante dentro de 13.89 - 21.07, e a comparação com 14.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF?

O menor preço de YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) no ano foi 13.89. A comparação com o preço atual 14.22 e 13.89 - 21.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMZY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMZY?

No passado Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.36 e -26.13% após os eventos corporativos.

Faixa diária
14.14 14.36
Faixa anual
13.89 21.07
Fechamento anterior
14.36
Open
14.36
Bid
14.22
Ask
14.52
Low
14.14
High
14.36
Volume
366
Mudança diária
-0.97%
Mudança mensal
-4.24%
Mudança de 6 meses
-10.40%
Mudança anual
-26.13%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8