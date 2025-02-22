- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AMZY: Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
El tipo de cambio de AMZY de hoy ha cambiado un -1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.14, mientras que el máximo ha alcanzado 14.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMZY News
- AMZY: A High-Yield Play On The AI Boom (NYSEARCA:AMZY)
- AMZY: Understanding The Strategy And Suitability Of This High-Yielding ETF (AMZY)
- AMZY: Good Yield, But No Return Policy On Losses (NYSEARCA:AMZY)
- YMAX Vs. YMAG: Both Offer High Yield Income Weekly, Both Are Very High-Risk Investments
- YMAG: Extreme Yield ETF Based On Magnificent 7 Options (NYSEARCA:YMAG)
- AMDY: Extreme Yield ETF Based On AMD Options (NYSEARCA:AMDY)
- APLY: Extreme Yield ETF Based On Apple Options (NYSEARCA:APLY)
- AMZY: Not A Forever Strategy, But Works For This Amazon Moment (NYSEARCA:AMZY)
- AMZY: Very High Yield On Amazon Stock, 52-Week Low (NYSEARCA:AMZY)
- NFLY: YieldMax Does It Again (NYSEARCA:NFLY)
- AMZY: A Conservative Income Strategy On Amazon That Produces Alpha (NASDAQ:AMZN)
- AMZY Is A Role Model For The YieldMax Options Strategy (NYSEARCA:AMZY)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AMZY hoy?
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) se evalúa hoy en 14.20. El instrumento se negocia dentro de -1.11%; el cierre de ayer ha sido 14.36 y el volumen comercial ha alcanzado 259. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AMZY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF?
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF se evalúa actualmente en 14.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -26.23% y USD. Monitoree los movimientos de AMZY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AMZY?
Puede comprar acciones de Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) al precio actual de 14.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.20 o 14.50, mientras que 259 y -1.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AMZY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AMZY?
Invertir en Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 13.89 - 21.07 y el precio actual 14.20. Muchos comparan -4.38% y -10.52% antes de colocar órdenes en 14.20 o 14.50. Estudie los cambios diarios de precios de AMZY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF?
El precio más alto de YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) en el último año ha sido 21.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.89 - 21.07, una comparación con 14.36 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF?
El precio más bajo de YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) para el año ha sido 13.89. La comparación con los actuales 14.20 y 13.89 - 21.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AMZY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AMZY?
En el pasado, Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.36 y -26.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.36
- Open
- 14.36
- Bid
- 14.20
- Ask
- 14.50
- Low
- 14.14
- High
- 14.36
- Volumen
- 259
- Cambio diario
- -1.11%
- Cambio mensual
- -4.38%
- Cambio a 6 meses
- -10.52%
- Cambio anual
- -26.23%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8