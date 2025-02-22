- Übersicht
AMZY: Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
Der Wechselkurs von AMZY hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.14 bis zu einem Hoch von 14.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMZY News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AMZY heute?
Die Aktie von Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) notiert heute bei 14.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.97% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.36 und das Handelsvolumen erreichte 366. Das Live-Chart von AMZY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AMZY Dividenden?
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF wird derzeit mit 14.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -26.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMZY zu verfolgen.
Wie kaufe ich AMZY-Aktien?
Sie können Aktien von Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) zum aktuellen Kurs von 14.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.22 oder 14.52 platziert, während 366 und -0.97% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMZY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AMZY-Aktien?
Bei einer Investition in Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 13.89 - 21.07 und der aktuelle Kurs 14.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.24% und -10.40%, bevor sie Orders zu 14.22 oder 14.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMZY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF?
Der höchste Kurs von YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) im vergangenen Jahr lag bei 21.07. Innerhalb von 13.89 - 21.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) im Laufe des Jahres betrug 13.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.22 und der Spanne 13.89 - 21.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMZY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AMZY statt?
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.36 und -26.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.36
- Eröffnung
- 14.36
- Bid
- 14.22
- Ask
- 14.52
- Tief
- 14.14
- Hoch
- 14.36
- Volumen
- 366
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- -4.24%
- 6-Monatsänderung
- -10.40%
- Jahresänderung
- -26.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8