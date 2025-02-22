クォートセクション
AMZY: Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

14.20 USD 0.16 (1.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMZYの今日の為替レートは、-1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり14.14の安値と14.36の高値で取引されました。

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

AMZY News

よくあるご質問

AMZY株の現在の価格は？

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株価は本日14.20です。-1.11%内で取引され、前日の終値は14.36、取引量は259に達しました。AMZYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株は配当を出しますか？

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの現在の価格は14.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は-26.23%やUSDにも注目します。AMZYの動きはライブチャートで確認できます。

AMZY株を買う方法は？

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株は現在14.20で購入可能です。注文は通常14.20または14.50付近で行われ、259や-1.11%が市場の動きを示します。AMZYの最新情報はライブチャートで確認できます。

AMZY株に投資する方法は？

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFへの投資では、年間の値幅13.89 - 21.07と現在の14.20を考慮します。注文は多くの場合14.20や14.50で行われる前に、-4.38%や-10.52%と比較されます。AMZYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株の最高値は？

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの過去1年の最高値は21.07でした。13.89 - 21.07内で株価は大きく変動し、14.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株の最低値は？

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF(AMZY)の年間最安値は13.89でした。現在の14.20や13.89 - 21.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMZYの動きはライブチャートで確認できます。

AMZYの株式分割はいつ行われましたか？

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.36、-26.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.14 14.36
1年のレンジ
13.89 21.07
以前の終値
14.36
始値
14.36
買値
14.20
買値
14.50
安値
14.14
高値
14.36
出来高
259
1日の変化
-1.11%
1ヶ月の変化
-4.38%
6ヶ月の変化
-10.52%
1年の変化
-26.23%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8