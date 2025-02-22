- 概要
AMZY: Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
AMZYの今日の為替レートは、-1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり14.14の安値と14.36の高値で取引されました。
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AMZY株の現在の価格は？
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株価は本日14.20です。-1.11%内で取引され、前日の終値は14.36、取引量は259に達しました。AMZYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株は配当を出しますか？
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの現在の価格は14.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は-26.23%やUSDにも注目します。AMZYの動きはライブチャートで確認できます。
AMZY株を買う方法は？
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株は現在14.20で購入可能です。注文は通常14.20または14.50付近で行われ、259や-1.11%が市場の動きを示します。AMZYの最新情報はライブチャートで確認できます。
AMZY株に投資する方法は？
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFへの投資では、年間の値幅13.89 - 21.07と現在の14.20を考慮します。注文は多くの場合14.20や14.50で行われる前に、-4.38%や-10.52%と比較されます。AMZYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株の最高値は？
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの過去1年の最高値は21.07でした。13.89 - 21.07内で株価は大きく変動し、14.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFの株の最低値は？
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF(AMZY)の年間最安値は13.89でした。現在の14.20や13.89 - 21.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMZYの動きはライブチャートで確認できます。
AMZYの株式分割はいつ行われましたか？
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.36、-26.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.36
- 始値
- 14.36
- 買値
- 14.20
- 買値
- 14.50
- 安値
- 14.14
- 高値
- 14.36
- 出来高
- 259
- 1日の変化
- -1.11%
- 1ヶ月の変化
- -4.38%
- 6ヶ月の変化
- -10.52%
- 1年の変化
- -26.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8