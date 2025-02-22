报价部分
货币 / AMZY
AMZY: Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

14.20 USD 0.16 (1.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AMZY汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点14.14和高点14.36进行交易。

关注Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AMZY股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF股票今天的定价为14.20。它在-1.11%范围内交易，昨天的收盘价为14.36，交易量达到154。AMZY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF目前的价值为14.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.23%和USD。实时查看图表以跟踪AMZY走势。

如何购买AMZY股票？

您可以以14.20的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在14.20或14.50附近，而154和-1.11%显示市场活动。立即关注AMZY的实时图表更新。

如何投资AMZY股票？

投资Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围13.89 - 21.07和当前价格14.20。许多人在以14.20或14.50下订单之前，会比较-4.38%和。实时查看AMZY价格图表，了解每日变化。

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF的最高价格是21.07。在13.89 - 21.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF（AMZY）的最低价格为13.89。将其与当前的14.20和13.89 - 21.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMZY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMZY股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.36和-26.23%中可见。

日范围
14.14 14.36
年范围
13.89 21.07
前一天收盘价
14.36
开盘价
14.36
卖价
14.20
买价
14.50
最低价
14.14
最高价
14.36
交易量
154
日变化
-1.11%
月变化
-4.38%
6个月变化
-10.52%
年变化
-26.23%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8