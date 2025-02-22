- Aperçu
AMZY: Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
Le taux de change de AMZY a changé de 0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.23 et à un maximum de 14.36.
Suivez la dynamique Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMZY Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AMZY aujourd'hui ?
L'action Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF est cotée à 14.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.98%, a clôturé hier à 14.22 et son volume d'échange a atteint 416. Le graphique en temps réel du cours de AMZY présente ces mises à jour.
L'action Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF est actuellement valorisé à 14.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -25.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AMZY.
Comment acheter des actions AMZY ?
Vous pouvez acheter des actions Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF au cours actuel de 14.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.36 ou de 14.66, le 416 et le 0.77% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AMZY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AMZY ?
Investir dans Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.89 - 21.07 et le prix actuel 14.36. Beaucoup comparent -3.30% et -9.51% avant de passer des ordres à 14.36 ou 14.66. Consultez le graphique du cours de AMZY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF l'année dernière était 21.07. Au cours de 13.89 - 21.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) sur l'année a été 13.89. Sa comparaison avec 14.36 et 13.89 - 21.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AMZY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AMZY a-t-elle été divisée ?
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.22 et -25.40% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.22
- Ouverture
- 14.25
- Bid
- 14.36
- Ask
- 14.66
- Plus Bas
- 14.23
- Plus Haut
- 14.36
- Volume
- 416
- Changement quotidien
- 0.98%
- Changement Mensuel
- -3.30%
- Changement à 6 Mois
- -9.51%
- Changement Annuel
- -25.40%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8