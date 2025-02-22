- Panoramica
AMZY: Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
Il tasso di cambio AMZY ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.14 e ad un massimo di 14.36.
Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AMZY oggi?
Oggi le azioni Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF sono prezzate a 14.20. Viene scambiato all'interno di -1.11%, la chiusura di ieri è stata 14.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 154. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMZY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF pagano dividendi?
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF è attualmente valutato a 14.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -26.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMZY.
Come acquistare azioni AMZY?
Puoi acquistare azioni Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF al prezzo attuale di 14.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.20 o 14.50, mentre 154 e -1.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMZY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AMZY?
Investire in Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 13.89 - 21.07 e il prezzo attuale 14.20. Molti confrontano -4.38% e -10.52% prima di effettuare ordini su 14.20 o 14.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMZY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF?
Il prezzo massimo di YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 21.07. All'interno di 13.89 - 21.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF?
Il prezzo più basso di YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) nel corso dell'anno è stato 13.89. Confrontandolo con gli attuali 14.20 e 13.89 - 21.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMZY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMZY?
Tidal ETF Trust II YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.36 e -26.23%.
- Chiusura Precedente
- 14.36
- Apertura
- 14.36
- Bid
- 14.20
- Ask
- 14.50
- Minimo
- 14.14
- Massimo
- 14.36
- Volume
- 154
- Variazione giornaliera
- -1.11%
- Variazione Mensile
- -4.38%
- Variazione Semestrale
- -10.52%
- Variazione Annuale
- -26.23%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8